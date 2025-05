Giardino delle api, a Gragnano l'oasi perfetta per gli insetti impollinatori

È diventato realtà a Gragnano il nuovo “Giardino della biodiversità”, più noto come “giardino delle api”: un prato stabile tra via Don Milani e via Donatori di Sangue, arricchito con piante che attirano insetti impollinatori, essenziali per la riproduzione vegetale e la sopravvivenza dell’uomo.

Il giardino, con vialetti e panchine, comprende un’aiuola fiorita e piante come tiglio, acero, ciliegio e siepi in fiore, creando un habitat ideale per api e altri insetti. È stato realizzato dall’amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Alberto Frattola, con l’Associazione Apicoltori Piacentini.

Un momento dell'inaugurazione

«I gragnanesi hanno ora un’area verde in più, ma anche un luogo educativo per riflettere sulla scomparsa degli impollinatori» ha detto la sindaca Patrizia Calza, presente all'inaugurazione con studenti, rappresentanti di apicoltori, Parchi del Ducato e la naturalista Dea De Angelis.

Gragnano è stato il primo comune piacentino “amico delle api”. Il giardino include un pannello illustrato da Andrea Ambrogio, casette per api selvatiche costruite dai ragazzi del centro “Quasi Centro” con il falegname Luigi Meles, e targhette in legno con i nomi delle piante, realizzate dagli studenti nel progetto “Tra il dire e il fare”.