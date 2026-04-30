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"Giochi della legalità" a Castel San Giovanni in ricordo di Giuseppe e Salvatore

Protagonisti dell'iniziativa 120 scolari della scuola elementare Tina Pesaro

Mariangela Milani
|1 ora fa
"Giochi della legalità" a Castel San Giovanni in ricordo di Giuseppe e Salvatore
1 MIN DI LETTURA
Oltre 120 scolari delle prime classi della scuola elementare Tina Pesaro hanno reso omaggio alla memoria dei piccoli Giuseppe e Salvatore Asta, morti il 2 aprile del 1985 durante un attentato mafioso a Pizzolungo in Sicilia.
Lo hanno fatto realizzando con pennarelli e cartoncini colorati un tappeto di fiori. A Castel San Giovanni un parco giochi, quello di via Primo maggio, porta il loro nome ed è li che i bambini delle scuole elementari hanno partecipato ai "giochi della legalità".
Ad accompagnare i coetanei dei due gemellini uccisi dalla mafia, sono stati i bambini più grandi di seconda media. Sono stati loro ad organizzare i laboratori che per un’intera mattinata hanno occupato il parco giochi che porta il nome di Giuseppe e Salvatore Asta. 
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