"Giochi della legalità" a Castel San Giovanni in ricordo di Giuseppe e Salvatore

Oltre 120 scolari delle prime classi della scuola elementare Tina Pesaro hanno reso omaggio alla memoria dei piccoli Giuseppe e Salvatore Asta, morti il 2 aprile del 1985 durante un attentato mafioso a Pizzolungo in Sicilia.

Lo hanno fatto realizzando con pennarelli e cartoncini colorati un tappeto di fiori. A Castel San Giovanni un parco giochi, quello di via Primo maggio, porta il loro nome ed è li che i bambini delle scuole elementari hanno partecipato ai "giochi della legalità".

Ad accompagnare i coetanei dei due gemellini uccisi dalla mafia, sono stati i bambini più grandi di seconda media. Sono stati loro ad organizzare i laboratori che per un’intera mattinata hanno occupato il parco giochi che porta il nome di Giuseppe e Salvatore Asta.