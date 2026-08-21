Giro di vite per le due ruote elettriche, la Polizia locale disporrà di Dynostar

Il Comune di Piacenza, attraverso la Polizia locale, è pronto a dare un giro di vite ai veicoli a due ruote elettrici, presenze ormai abituali sulle strade cittadine, nonché causa, per le dimensioni e per la velocità che possono raggiungere, di preoccupazione fra i cittadini e di alcuni incidenti.

la polizia locale si doterà a breve di uno strumento ad hoc: il Dynostar modello SSD-1, appunto adibito alla verifica della velocità e della potenza di e-bike, scooter e monopattini. Si tratta di un dispositivo portatile per l’accertamento della velocità e della potenza di questi mezzi, progettato in modo specifico per le forze dell’ordine, che verifica e fornisce in pochi passaggi i dati delle prestazioni, in termini di velocità massima, dei veicoli a due ruote. Leggi qui il servizio completo