Gli artificieri di Piacenza neutralizzano una bomba d’aereo nel porto di Livorno

Gli artificieri dell’Esercito, provenienti dal 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza, hanno completato mercoledì 9 settembre le operazioni di neutralizzazione di un ordigno bellico rinvenuto nell’area portuale di Livorno.

La bomba d’aereo del peso di 1000 libbre, di fabbricazione americana, rinvenuta priva di congegni di attivazione e contenente circa 240 Kg di esplosivo ad alto potenziale, è stata trovata durante dei lavori di sistemazione della banchina nei pressi della Torre del Marzocco.

Le operazioni di bonifica sono iniziate alle 10,30 con il caricamento e trasporto dell’ordigno in una cava in località Gabbro di Rosignano Marittimo (LI) per la definitiva distruzione. Durante l’intervento coordinato dalla Prefettura di Livorno e dal Comando Territoriale Nord dell’Esercito, la sicurezza dell’area e l’interdizione al traffico sono stati garantiti inoltre dalla presenza dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e delle Forze dell’Ordine.

L'ordigno fatto brillare in una cava a Gabbro di Rosignano Marittimo (LI)

Dall’inizio dell’anno, il 2° reggimento Genio Pontieri ha eseguito 120 interventi di bonifica su ordigni bellici di ogni tipologia effettuati nelle 9 province di propria competenza territoriale. (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa-Carrara, Pisa, Lucca, Livorno, e La Spezia)

L’Esercito, attraverso i propri specialisti, è in grado di intervenire su tutto il territorio nazionale a difesa della collettività.