Domenica 29 novembre si terrà la prima edizione del "Trofeo UtensilDodi", torneo a squadre che richiama partecipanti da tutto il nord Italia. Organizzato dallo Scacchi Club Piacenza, in collaborazione con il Comune e con il contributo di UtensilDodi, il torneo si svolgerà nel meraviglioso salone di Palazzo Gotico.

Sono già 120 i partecipanti e ne sono attesi circa 150, una squadra arriverà addirittura da Venezia. In palio 2.500 euro, suddivisi tra le varie categorie, dai bambini che frequentano le elementari e giocatori over 70. Il 2026 segna il trentacinquesimo anno dalla fondazione del circolo che ha un centinaio di soci, di tutte le età e classi sociali. Il Circolo organizza anche attività didattica nelle scuole, in città e provincia, gli istruttori hanno superato il corso della Federazione Scacchistica Italiana e sono a disposizione delle scuole interessate.

Chi volesse più informazioni può contattare direttamente il 3398998646.