Gori e Bonaccini: tappa piacentina del tour nei distretti del nord Italia

Una visita istituzionale lontano da scadenze elettorali, nell'ambito di un piu vasto tour nei distretti industriali del Nord Italia, alla scoperta del tessuto produttivo piacentino e delle sue eccellenze. Giorgio Gori e Stefano Bonaccini, europarlamentari del Partito Democratico, hanno fatto tappa ieri nella sede di tre importanti realta imprenditoriali, Tectubi, Valcolatte e Tecnogen, prima del pranzo con la sindaca Tarasconi e il successivo confronto in Sant'Ilario con associazioni di categoria e parti sociali. ®il territorio piacentino e laborioso, creativo e anche molto variegato, il che e un punto di forza¯ - ha dichiarato Gori, alla seconda visita nella nostra citta in pochi mesi da quando ricopre l'incarico di vicepresidente della Commissione per l'industria, la Ricerca e l'Energia. ®Abbiamo approfondito la conoscenza di realta nate come aziende a conduzione famigliare e che oggi fanno investimenti in innovazione, sono proiettati su automazione e intelligenza artificiale pur senza minacciare di ridurre i posti di lavoro, e che testimoniano come la prosperita dei territori ha fondamento nelle imprese¯. Imprese che oggi condividono le medesime preoccupazioni, dai dazi ai costi energetici, passando per la difficolta a reperire risorse umane, ®in un contesto nazionale in cui manca una seria politica industriale da parte del governo e le prospettive sono di bassa crescita nei prossimi tre anni¯, continua Stefano Bonaccini, gia presidente della Regione e ora membro della Commissione per il Commercio Internazionale a Bruxelles. ®Per questo dobbiamo lavorare per trovare una sintesi, un punto di convergenza tra due esigenze: il lavoro e la crescita produttiva¯. Tenendo conto - aggiunge, sottolineando il nodo politico - ®che pur nella sconfitta referendaria (il referendum non e stato promosso, eppure appoggiato dal Pd, pur con qualche distinguo interno in merito ai primi tre quesiti sul lavoro, tra cui quello dell'ala riformista rappresentata anche dallo stesso Gori, n. d. A), il voto di 13 milioni di persone non puo certo essere ignorato. Ci si rende conto, ascoltando sia chi fa impresa che chi tutela i lavoratori, che i salari in Italia sono troppo bassi e che il potere d'acquisto e calato¯. Per poi concludere, sul rapporto tra lavoro e immigrazione: ®E' un tema che in campagna elettorale spesso viene usato come clava per strappare un voto in piu, ma bisogna rendersi conto che in un Paese che non ormai non fa quasi piu figli (i neonati erano un milione nel 1967, l'anno scorso non si e arrivati a 370mila) finche non ci sara una curva demografica che cambia, servono anche gli immigrati¯. Assieme a Gori e Bonaccini, in Sant'Ilario, anche la sindaca Katia Tarasconi, per cui lo stesso Bonaccini, in chiusura, spende parole al miele: ®Penso sia uno dei migliori sindaci in Emilia-Romagna. Sono contento di rivederla perche quella del 2022 fu una vittoria straordinaria in un momento suo personale anche molto complicato. La ritrovo come l'avevo lasciata: un punto di riferimento e di eccellenza per il Pd e il centrosinistra, su cui dovremmo investire¯. _Pier Paolo Tassi