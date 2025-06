Grandine sul Piacentino, chicchi come palline da golf

Dopo il gran caldo, vento e grandine. Un'intensa grandinata si è abbattuta nella giornata del 15 giugno su un'ampia fascia del territorio piacentino. Fra le zone più colpite quelle di Rivergaro, Ponte dell'Olio e i dintorni di Bettola, in particolare a Recesio e Roncovero, dove sono caduti chicchi di ghiaccio grandi addirittura come palline da golf. Molte le auto con il parabrezza rotto e la carrozzeria danneggiata dai "proiettili" ghiacciati. Danni gravi anche in agricoltura. Devastati campi tra Vigolzone e Bettola.

Per lunedì 16 giugno sono previsti temporali, anche di forte intensità, soprattutto sulle aree centro/orientali, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni, a carattere sparso già nel corso della mattina, tenderanno a diventare più estesi e ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio/sera.