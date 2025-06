Grave incidente in A21: scontro tra due tir, camionista ferito trasportato in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì giugno, lungo l'autostrada A21 tra Caorso e Castelvetro in direzione nord. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire sono stati due mezzi pesanti: stando alle prime informazioni raccolte uno dei due conducenti - un camionista di 50 anni - è rimasto incastrato nell'abitacolo. A liberarlo dalle lamiere ci hanno pensato i vigili del fuoco, che successivamente hanno affidato il ferito al 118. L’uomo, che nell'incidente ha riportato la frattura delle gambe, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono serie. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, anche l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo e l’elisoccorso. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.