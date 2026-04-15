Grazie ad “Anima la tua Biblòh!" si rinnovano le biblioteche scolastiche

Diciotto progetti per promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tramite festival, incontri, laboratori ed eventi. Sono le iniziative selezionate nell’ambito del Bando Anima la tua Biblòh! che la Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva lanciato nel febbraio scorso mettendo a disposizione 70 mila euro a favore delle biblioteche scolastiche innovative del territorio.

I risultati sono stati presentati questo pomeriggio a Palazzo Rota Pisaroni, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti degli istituti coinvolti, il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, il consigliere di Amministrazione Luca Groppi, anche coordinatore della Commissione Educazione della Fondazione, e il referente nazionale della rete Biblòh! Angelo Bardini. «Con il Bando Biblòh! abbiamo sostenuto l'apertura di biblioteche scolastiche come luogo su cui investire per promuovere inclusione e senso di comunità; ora questi nuovi progetti ci danno modo di supportare le realtà esistenti in un ulteriore disegno strategico che guarda al futuro delle nuove generazioni - sottolinea Luca Groppi -. La lettura, la cultura in generale, sono strumenti di crescita per colmare le disuguaglianze. Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando, che ha avuto un ampio riscontro tra le realtà scolastiche, che ci hanno restituito una grande varietà di iniziative, molto ben ideate e strutturate. Un motivo particolare di orgoglio, per noi, è la rete di collaborazione che si è creata in questi anni tra le scuole, che anche in occasione di questo bando si sono dimostrate responsabili nel presentare progetti sostenibili, in armonia con gli altri. Un’attenzione che ci ha consentito di sostenere ben diciotto interventi».

Il bando "Anima la tua Biblòh!", che si è chiuso il 20 marzo scorso, è la naturale naturale prosecuzione del progetto pluriennale che, dal 2022 al 2025, ha visto la Fondazione finanziare la riqualificazione degli ambienti e l’acquisto di arredi, libri e strumenti digitali. Sostenute le aperture - dal 2022 al 2025, con circa 280 mila euro di deliberato, sono state finanziate 23 istituzioni scolastiche piacentine e 35 progetti - era arrivato il momento di offrire alle Biblòh! attivate in tutta la provincia la possibilità di avere a disposizione le risorse per nuovi eventi.

Nel corso del suo intervento il referente nazionale della rete Biblòh! Angelo Bardini ha illustrato alcuni dati relativi alla rete nazionale e locale delle biblioteche scolastiche e ha reso noto che l’Istituto comprensivo di Bobbio è appena stato scelto dall’Ufficio scolastico regionale come scuola ‘polo regionale’ della rete di scopo ReadER. L’istituto avrà il compito di collaborare con Ufficio Scolastico, e in particolare il Servizio Marconi, per coordinare le biblioteche scolastiche della regione, nell’ottica di sviluppare servizi di biblioteca digitale al servizio di tutti gli istituti. «Un riconoscimento importante, frutto dell’esperienza di lungo corso maturata dal nostro comprensivo nel settore - ha sottolineato Bardini -, basti pensare che nel 2017 la scuola di Bobbio era una dei 12 istituti italiani fondatori della rete Biblòh!. E un bel riconoscimento anche per tutto il nostro sistema territoriale, che ci auguriamo possa diventare un modello da esportare alle altre province della regione».

I progetti finanziati

Istituto comprensivo M.K. Gandhi di San Nicolò-Rottofreno

ANIMA-MENTE BIBLÒH!

Il progetto più corposo del bando, presentato dal comprensivo M.K. Gandhi di San Nicolò-Rottofreno ma a beneficio di tutta la Rete Biblòh!, prevede attività di formazione docenti per potenziare le abilità di base da spendere in classe. Le azioni principali sono l’edizione 2026 di Free Liberi di Leggere: per scuole della Rete Biblòh! e non (in Reimagining), una formazione con Alice Bigli per aderenti a Biblòh!, i laboratori teatrali con Mauro Mozzani, e l’acquisto di libri, di device e del pacchetto MLOL.

2° Circolo di Piacenza

FESTIVAL DELLA LETTURA. LE BIBLIOTECHE CHE APRONO AL MONDO

Il Secondo Circolo animerà le sue biblioteche scolastiche con un Festival della Lettura diffuso in tutte le sue sedi e in rete con le biblioteche comunali del territorio e con appuntamenti rivolti ad alunni, genitori, docenti, cittadinanza. L’obiettivo: promuovere la lettura e rafforzare il legame tra scuola e comunità.

4° Circolo di Piacenza

CO-LIBRÌ. UN BATTITO D'ALI TRA PAGINE SCRITTE E COMUNITÀ VIVA.

Per contrastare la povertà educativa e fare della lettura uno strumento di integrazione socio-culturale e di riscatto per il quartiere, il progetto prevede un programma di attività che vedrà coinvolti, fra gli altri, anche genitori e nonni. Obiettivo: creare un legame tra scuola e comunità locale.

8° Circolo di Piacenza

ORIZZONTI APERTI ALL'INTERCULTURA: DALLO STORYTELLING AL DIGITALE

Fra storytelling e multiculturalità, agli alunni coinvolti dal progetto sarà chiesto di rielaborare racconti e fiabe provenienti da diverse tradizioni culturali. Le storie diventeranno spettacoli, narrazioni visive in varie lingue e produzioni digitali, anche grazie al coinvolgimento di famiglie, esperti, mediatori culturali.

3° Circolo di Piacenza

ABITIAMO LA BIBLIOTECA

Costruire familiarità con la nuova biblioteca scolastica, motivare alla lettura, arricchire il lessico degli studenti e favorire l'inclusione sociale sono gli obiettivi del progetto, che prevede laboratori, raccontastorie, incontri con autori di libri per l’infanzia ed esplorazione guidata della biblioteca lungo tutto l’arco dell’anno. Istituto Comprensivo Parini Podenzano

LA NOSTRA BIBLÒH SI ANIMA!

Rivolto agli studenti delle classi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto, il progetto miraa recuperare e potenziare le competenze linguistiche di base degli studenti e a contrastare la dispersione scolastica. S’intende motivare gli studenti alla lettura, abitando gli spazi accoglienti della biblioteca e attraverso attività didattiche attive.

Liceo Cassinari

UNA CASA DENTRO AL LIBRO

Nel segno della peer education, una scuola primaria e una secondaria di II grado, sviluppano insieme attività didattiche e sociali, con azioni mirate all'inclusione, laboratori di lettura e scrittura, potenziamento del patrimonio librario, rappresentazioni teatrali.

Istituto G.D. Romagnosi di Piacenza

ANIMAMENTE

Per animare la biblioteca Bilòh!, il progetto prevede un lavoro sull’identità del luogo a cominciare dall’ideazione di un logo e dei gadget utilizzando la stampante 3D della scuola. E poi letture in lingua, letture dedicate agli alunni più fragili, punto di bookcrossing, murales ‘letterario’, incontri con gli autori.

Istituto Comprensivo "Card. Agostino Casaroli" (plessi di Castel San Giovanni e Sarmato)

PERSONAGGI GIUSTI

Attorno al concetto di ‘giusto’, inteso come chiunque faccia il proprio dovere, contribuendo così a salvare il mondo, si svilupperanno le attività del progetto: laboratori di lettura, scrittura, ricerca delle informazioni, fumetto, digital storytelling e incontri con esperti ed autori.

Istituto comprensivo di Bobbio

BIBLIO-HUB: LETTORI IN RETE

Scuola fra le fondatrici della rete Biblòh!, il comprensivo di Bobbio ha previsto l'aggiornamento radicale del patrimonio librario e il coinvolgimento "dal basso", mirato alla costituzione di una Community di lettori.

Istituto comprensivo di Borgonovo V.T. e Ziano

BORGOFFICINA: CANTIERE DI STORIE

Il progetto intende trasformare la Biblòh! in un laboratorio creativo verticale, una BorgOfficina appunto, che integrando la lettura, il teatro e i linguaggi multimediali coinvolga l’intera comunità scolastica, dall'infanzia alla secondaria.

Istituto comprensivo di Fiorenzuola d'Arda

INTERVISTA CON L’AUTORE

L’incontro con l’autore per entrare in contatto diretto con il processo creativo della scrittura. Dopo aver letto in classe il libro, gli studenti prepareranno domande e realizzeranno un’intervista allo scrittore che confluirà poi in un lavoro di restituzione dell’esperienza.

Istituto comprensivo di Lugagnano Val d'Arda

BIBLIOTECA IN SCENA: PAROLE, EMOZIONI E SOCIALITÀ

Un programma di convegni, seminari, attività formative, incontri con scrittori e giornalisti, laboratori di lettura e scrittura, che mettono in primo piano le competenze socio emotive come strumento per affrontare la complessità.

Istituto comprensivo di Rivergaro

ATTIVA BIBLÒH!

Attività culturali, espressive, artistiche per rendere la biblioteca scolastica protagonista del territorio, in sinergia con le associazioni, gli artisti e la comunità educante. Dalla formazione per i docenti aperta a tutto il territorio, al laboratorio di street art con l'artista Antonio ‘Koté’ Cotecchia, fino agli incontri con autori.

Istituto comprensivo Pianello Val Tidone

BIBLÒH MEDIALAB

Il progetto intende trasformare le tre biblioteche Biblòh! dell’istituto (Agazzano, Pianello, Nibbiano) in spazi creativi di produzione culturale e multimediale. Attraverso laboratori di lettura intergenerazionale, con il coinvolgimento di nonni e genitori, laboratori annuali per la produzione di podcast, fotografia, giornalismo digitale.

Istituto Dante-Carducci

BIBLÒH TRA LE BOLLE

Graphic novel, fumetti e manga entreranno nel patrimonio librario delle Biblòh degli istituti Dante e Carducci attraverso la creazione di sezioni dedicate, per rispondere all’interesse manifestato dagli studenti per questi generi narrativi e avvicinarli al mondo dei libri.

Istituto superiore di II grado A. Volta

FINESTRINI

A partire dalla costituzione di un gruppo di lettura guidato dallo scrittore Matteo Corradini, gli studenti daranno vita a un percorso di incontri, dialoghi sui libri, laboratori e iniziative aperte alla scuola e al territorio della Valtidone. Al centro, la biblioteca diffusa dell’istituto Volta.

7° Circolo di Piacenza

BIBLIOTECA VIVA: LEGGERE, CREARE E INNOVARE

Per trasformare la biblioteca scolastica in uno spazio dinamico, inclusivo e innovativo, il progetto prevede incontri con scrittori e giornalisti, laboratori di lettura e scrittura, potenziamento del patrimonio librario, rappresentazioni teatrali e reading musicali