Grida e ciabattate, novantenne mette in fuga un’intrusa dall'appartamento

Una 90enne ha messo in fuga un’intrusa che si era introdotta in casa sua in via Roma, a a suon di grida e ciabattate. Le urla della anziana hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia di polizia locale che stava pattugliando la zona. Nonostante il tempestivo intervento, glia genti non sono riusciti a individuare la malintenzionata, che è fuggita, senza però riuscire a portare via nulla. La Polizia Locale ha avviato subito gli accertamenti del caso, non prima di aver rassicurato e tranquillizzato l'anziana signora che li ha salutati definendoli «ufficiali gentiluomini».