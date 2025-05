Gropparello, torna la marcia per la Pubblica Val Vezzeno: «Il ricavato per la nuova sede»

Da cinque anni a questa parte il 2 giugno fa rima con marcia della Pubblica assistenza Val Vezzeno. Tutto pronto tra le colline attorno a Gropparello per la quinta edizione dell'evento organizzato dai volontari in divisa arancione grazie. Partenza per i quattro percorsi prevista dalle 7 alle 10.30 del mattino e poi, possibilità di recuperare le energie spese durante il tragitto con un bel pranzo in compagnia.

Una sede di proprietà nel cuore del paese, l’ingresso di nuovi volontari pronti a mettersi a disposizione della comunità e una marcia, la quinta, alle porte con il duplice obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio di Gropparello e raccogliere fondi da destinare interamente alle spese che il direttivo societario sta ancora affrontando proprio per aver realizzato un sogno che da quelle parti si cullava da tempo. «Stiamo affrontando costi ingenti per la nostra nuova sede, ma grazie alla collaborazione di sponsor e aziende e, in particolare, grazie all’impegno di volontari e dipendenti abbiamo la consapevolezza di essere sulla strada giusta per continuare a crescere a servizio della popolazione». Le parole del presidente della Pubblica assistenza Val Vezzeno Stefano Bozzini, realtà associativa che l’anno prossimo festeggerà quarant’anni di attività.

Quattro percorsi e pranzo al campo sportivo: il ricavato alla Pubblica

Mentre continua a crescere il numero di servizi ordinari rivolti alla comunità, i volontari in divisa arancione da settimane sono alle prese con l’organizzazione della quinta edizione della marcia tra le bellezze della Val Vezzeno. Quattro percorsi, per accontentare tutti i gusti, da 2, 4, 9 e 15 chilometri che toccheranno castelli medioevali, antiche pievi, borghi fiabeschi incastonati tra colline, boschi e torrenti. «La nostra idea di volontariato è anche questa - spiega Bozzini - valorizzare le nostre eccellenze, creare occasioni di aggregazione e coinvolgere la comunità ini iniziative dal grande significato solidaristico». La novità rispetto alle passate edizioni riguarda il luogo di ritrovo: non più piazza Roma, ma al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello dove, già dalle 7 del mattino di lunedì 2 giugno, saranno attive tre casse per staccare i biglietti da 3 euro (costo base) e 6 euro (con premio finale) a chiunque vorrà passare una giornata di festa tra la natura. «Un ringraziamento speciale va rivolto ai volontari che si sono occupati dell’organizzazione dell’evento, alle aziende del territorio e non solo che hanno deciso di sponsorizzare la marcia e agli agricoltori che ci hanno aiutato a tagliare l’erba, pulire e tracciare i percorsi» evidenzia Andrea Marchioni, vicepresidente della Pubblica. Grande soddisfazione da parte dell’associazione anche per la riapertura di un sentiero che, attraverso i boschi collega Gropparello con la frazione di Sariano. «Non vediamo l’ora di rivedere centinaia di persone camminare o correre tra i nostri sentieri – commenta il consigliere Alessandro Maggi -. Mettiamo in mostra le bellezze naturali e architettoniche del territorio come i dipinti che colorano il borgo dei Bersani e quello dei Gelati». Al termine della marcia, come da tre anni a questa parte, ci sarà la possibilità di pranzare al campo sportivo sempre grazie alla dedizione dei volontari del paese. L’evento è patrocinato dal Comune di Gropparello ed è realizzato in collaborazione con Csi Piacenza.

Dj Mauri e Borgo delle fiabe

Tra le conferme più apprezzate dai partecipanti la presenza di Dj Mauri nel ristoro musicale davanti alla Chiesa Vecchia di Gropparello, l'attraversamento del torrente Vezzeno, il passaggio nel borgo delle fiabe dei Bersani e le deliziose torte che caratterizzeranno tutti i punti di ristori dislocati nei vari percorsi.