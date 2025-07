Guidava senza patente da nove anni

Girava da 9 anni senza patente e quando gli agenti lo hanno pizzicato ha pure esibito una falsa denuncia di smarrimento. Per questo un 47enne, marocchino residente a Milano ma titolare di un negozio a Castelsangiovanni, è stato denunciato a piede libero e si è visto rifilare una multa pari a 5 mila euro. L'uomo è stato fermato dalla Polizia locale durante un normale controllo in via Montanara. Agli agenti ha detto di non avere con sé la patente. Dopo qualche giorno, quando si è presentato al comando, anziché esibire il documento ha mostrato una denuncia di smarrimento. Peccato che fosse falsa. Ad un controllo più approfondito l'uomo è risultato essere privo di patente addirittura dal 2016. Di lì la denuncia per falso e la multa, salatissima.