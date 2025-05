Hospice, solidarietà salute e animali: da Irpef e 5xmille 1,2 milioni di euro

Sono 35.514 i piacentini che nel 2024 hanno destinato 1,2 milioni di euro attraverso il 5x1000. In cima alle preferenze l’associazione Insieme per l’Hospice, seguita dalla Fondazione Mario Sanna e dall’Asilo del cane di Castell'Arquato, segnale forte dell’attenzione verso animali e volontariato. Spiccano anche realtà sanitarie come Amop, Amici dell’Hospice di Borgonovo e Apl. Tra gli enti locali, il Comune di Piacenza è nono, ma figurano anche Rottofreno, Fiorenzuola e altri. Rientra in elenco l’Associazione islamica di Piacenza, con 8mila euro e 509 firme.

Il 5x1000 è una quota dell’Irpef destinata a enti che svolgono attività di valore sociale. A livello nazionale il fondo ammonta a circa 500 milioni, con l’Airc in testa ai beneficiari.