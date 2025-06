I cantanti al Soressi per la solidarietà. FOTO

La Nazionale Cantanti batte 3 - 1 la Nazionale Manager ma a vincere è la solidarietà. A Castelsangiovanni lo stadio Pinetto Soressi ha ospitato la partita spettacolo tra manager, capitanati dal castellano Andrea Bricchi, e la formazione capitanata dall'inossidabile Enrico Ruggeri. Sugli spalti, ad assistere, oltre 300 spettatori grazie a cui sarà possibile sostenere la Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta, destinataria dell'intero incasso, A dare il calcio di inizio, alle 16,45, è stata la cantante Fiordaliso, sulle note di Non voglio mica la luna. «Il bello è essere qui per aiutare il mondo del volontariato – ha detto Fiordaliso –. Senza i volontari oggi si potrebbe fare ben poco». Tra i volti noti il rapper Moreno ha voluto ringraziare di persona i volontari della Pubblica, mentre tra gli autografi più richiesti lo chef Cracco ha sicuramente spopolato. L'arcinoto chef ha lasciato il campo con una battuta: «Scusate me devo proprio andare a cucinare». A vigilare sulla partita quattro arbitre donne tutte piacentine: Sara Cimelli, Souria Bayre, Melania Mancini e Eena Boselli. Su Libertà in edicola domenica 8 giugno, ampio resoconto.