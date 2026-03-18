I ladri acrobati si calano dal tetto per derubare l'azienda agricola

L'azienda agricola Bersani a Pievetta di Castelsangiovanni è stata presa di mira da ladri acrobati martedì notte.

I malviventi si sono calati all'interno di un capannone dopo essersi arrampicati a un'altezza di almeno sei metri.

Hanno rubato una Opel Corsa, un computer portatile e un po' di gasolio. Un bottino tutto sommato misero. Non hanno toccato i mezzi agricoli custoditi nel capannone.

Ad accorgersi oggi, mercoledì 18, del furto è stato il titolare Paolo Bersani che ha notato la porta di un capannone divelta e una lunga scala appoggiata al muro di un altro capannone.

I ladri hanno infatti prima forzato la porta di un primo capannone da cui hanno preso una lunga scala e hanno poi usato la scala per arrampicarsi alla sommità di un altro capannone, in cui si sono calati usando una guarnizione come sorta di fune.