I ladri tornano dopo 10 giorni e si "accontentano" di un'anatra

Tornano per ritentare il colpo già messo a segno una decina di giorni prima, ma stavolta vengono sorpresi e messi in fuga dai proprietari. Non senza essersi prima rubati un'anatra. È accaduto a Cignano, frazione del comune di Villanova.

Nel primo caso la famiglia era fuori e i ladri avevano rubato cinque pluviali in rame, lasciandone però a terra uno. Mercoledì sera sono tornati per riprenderselo.



Questa volta però i proprietari erano presenti e hanno colto i malviventi sul fatto. «Mio papà ha sentito dei rumori, ha aperto la finestra e si è trovato due persone con l'ultimo pluviale rimasto, danneggiato, tra le mani - racconta la figlia delle vittime. - Mia mamma dalla finestra ha avuto la prontezza di scattare qualche foto. Mio papà ha iniziato a urlare "Siete già venuti. Me le avete già rubate. Vi abbiamo ripreso con le telecamere" e loro hanno risposto "No capo, no capo" e poi sono fuggiti, lasciando a terra il tubo».

Grazie alle immagini scattate dalla donna, uno dei due ladri è chiaramente identificabile in volto, così com'è stato riferito il numero di targa dell'automobile utilizzata: elementi che aiuteranno i Carabinieri impegnati nelle indagini in corso.

Le urla del padrone di casa hanno fatto scappare i malviventi, i quali sono riusciti a portare via anche un'anatra che stava covando.

Furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni sono stati segnalati anche a Soarza, altra frazione di Villanova, e a San Nazzaro, frazione di Monticelli.