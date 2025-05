I piccioni viaggiatori volano per l'Assofa

Un’asta di piccioni viaggiatori per sostenere i diversamente abili, assistiti dalla cooperativa Assofa. E’ l’originale iniziativa andata in scena recentemente e ideata dal piacentino Stefano Tramelli. Allevatore di piccioni viaggiatori di lungo corso, da ben 55 anni, ha il suo quartier generale a Sant’Antonio, in una cascina all’estrema periferia della città, dove tiene uno squadrone di circa 60 volatili. I nove piccioni viaggiatori della coop Assofa sono stati messi all’asta su una piattaforma online specializzata. Sono finiti un po’ in tutta Italia, da Vicenza a Lissone, dalla Toscana a Roma. Nell’arco di tre giorni i colombofili hanno acquistato tutti i volatili a disposizione facendo ricavare 1.100 euro, una media di più di 120 euro ad animale. Ben lontano dal super piccione acquistato in Cina per un valore di 1,8 milioni di euro. Ma va bene così. Leggi tutto qui