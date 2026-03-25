I piccoli di Trevozzo a lezione dal sindaco Franco Albertini

Gli scolari della quarta elementare di Trevozzo hanno visitato il municipio di Nibbiano, sede del comune di Alta Val Tidone. In sala consiglio hanno posto al sindaco Franco Albertini e all'assessore Giovanni Dotti una raffica di domande. Cosa significa nel concreto amministrare? Che compiti ha un sindaco? Quali sono i suoi doveri? Quali i limiti che deve rispettare? Che cosa vuol dire dover prendere decisioni per il bene comune e che ruolo hanno gli uffici comunali e più in generale gli enti pubblici?

Nella sala consigliare di Nibbiano, al termine di un percorso che hanno chiamato “Nulla di troppo” – L’equilibrio fra le istituzioni”, gli scolari di Trevozzo hanno quindi incontrato i due amministratori locali per capire cosa voglia dire prendere decisioni che ricadono sulla vita di un’intera comunità. "Con questo incontro – spiegano le insegnanti Federica Perina e Barbara Parrillo– gli alunni hanno compreso meglio il rapporto tra cittadino e cittadinanza. Hanno capito che essere cittadini significa non solo avere diritti, ma anche rispettare le regole, partecipare e prendersi cura degli spazi comuni».