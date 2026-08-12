I Pontieri in spiaggia a Castagneto Carducci per una bomba inesplosa

Intervento d'urgenza oggi, mercoledì 12 agosto, per gli artificieri dell'Esercito Italiano, attivati per la bonifica di un pericoloso residuato bellico rinvenuto sulla Spiaggia di Marina di Donoratico nel Comune di Castagneto Carducci, nella provincia di Livorno. L'operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Livorno e dal Comando Territoriale Nord dell'Esercito (COMTER-N) di Padova. In particolare, gli specialisti del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza hanno rimosso e neutralizzato una Mina anticarro "TELLER 42" risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

L'ordigno conteneva ben 5,5 Kg di TNT ad alto potenziale ed è stato individuato in un tratto di litorale particolarmente affollato di turisti. Le delicate operazioni di messa in sicurezza si sono svolte velocemente e senza incidenti, riscuotendo il forte apprezzamento dei bagnanti presenti sul posto.