I titolari dopo le polemiche: «Travo è uno dei paesi più animati anche grazie ai locali»

«Travo è oggi uno dei comuni più vivaci della provincia anche grazie alle attività locali che operano con impegno tutto l’anno». Dopo le polemiche per gli eccessi delle feste in piazza Vittorio Veneto — portate in consiglio comunale dalla minoranza — i gestori di Barrio e Osteria del Sole difendono il proprio lavoro, invitando "a non generalizzare e a non colpire l’iniziativa per colpa dell’inciviltà di pochi". Sostengono la posizione della sindaca, che ha ribadito l'importanza di non "far morire il paese".«Le sue parole rappresentano la volontà di tutti noi», spiegano. Ricordano come Travo sia cresciuto grazie a servizi, cultura, sagre e alle attività commerciali che restano attive tutto l’anno, anche nei periodi più difficili. «Molti giovani studiano grazie a questi lavori, e le serate di festa rendono il paese vivo e accogliente».