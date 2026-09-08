Il caldo non dà tregua, ma le piscine chiudono i battenti

Con il primo week end di settembre si è chiusa in Valtidone la stagione dei tuffi. Almeno per la gran parte delle piscine estive che, fatta eccezione per quella di Pianello aperta fino a domenica 13 settembre, hanno chiuso i battenti. Da Nibbiano a Borgonovo passando per la vasca scopribile di Castelsangiovanni tutti i gestori hanno rispettato il calendario che si erano prefissati a inizio stagione, chiudendo la prima domenica di settembre.

E questo nonostante il gran caldo. «Ma del resto - dicono i gestori dei vari impianti – l’afflusso inizia a scemare». Vuoi perché i ragazzi devono iniziare a preparare compiti, esami vuoi perchè i villeggianti fanno ritorno in città. Nel frattempo mercoledì nelle prossime ore il meteo volgerà al peggio e per i tuffi all'aperto bisognerà aspettare la prossima estate. Su Libertà in edicola le interviste ai vari gestori