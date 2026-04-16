Il campanile di Torrio tornerà a splendere grazie all'8 per mille

Tornerà a splendere il campanile della chiesa di Torrio Val d'Aveto, borgo ferrierese incastonato ai piedi del monte Crociglia. Sono infatti iniziati i lavori di consolidamento e restauro della torre campanaria annessa alla chiesa parrocchiale di san Pietro Apostolo. L’intervento, la cui durata prevista è di almeno sei mesi, ha un costo di 90mila euro, coperto per il 70 per cento dal contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica e per la restante parte con le offerte dei parrocchiani e da un piccolo obolo anche da parte del Consorzio rurale di Torrio.

L’obiettivo è recuperare dal punto di vista architettonico, funzionale e artistico il punto di riferimento dell’intero nucleo abitato.

L’operazione si inserisce in un progetto più ampio già avviato da tempo. Il professor Giuseppe Barattini, consigliere parrocchiale, per cinque anni ha lavorato perché si arrivasse alla realizzazione dell’intervento, tra intrecci di contatti ed assemblee pubbliche. «Dopo un approfondimento tecnico molto articolato, con studi e indagini affidati ad un’équipe di esperti stante un monitoraggio costante della struttura, il focus si è spostato sul campanile, costruito con la chiesa nel 1737 – riferisce Barattini -. L’edificio presenta un quadro di degrado esterno particolarmente marcato. La struttura interna, come la facciata principale, mostra segni evidenti di deterioramento, che ne rilevano anche una certa pericolosità. L’intervento intende così garantire la tutela nel tempo di un bene che ha valore storico, artistico e religioso».