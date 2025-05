Il dramma dei profughi istriani raccontato agli studenti

Pierpaolo Vlacci è arrivato da Trieste con una cartellina azzurra che contiene 23 fogli scritti fittamente: dentro c’è il suo passato di bambino costretto a essere profugo abbandonando con i genitori la casa per essere chiamati, nell’Italia povera del dopoguerra, con disprezzo «sporchi esuli».

Sabatino Mustacchi invece arriva nel salone di Palazzo Gotico con un una chiavetta usb: dentro c’è una presentazione che lui stesso ha realizzato per tenere assieme i fili intricati della sua storia di triestino diventato italiano a 18 anni, figlio di una vittima della Shoah e ribattezzato a scuola «il disgraziatissimo individuo».

«Non esistono memorie condivise, ma memorie che si riconoscono l’una con l’altra - spiega lo storico Gianni Oliva davanti a un’attenta platea di 200 studenti delle scuole medie e superiori - la storia serve anche a guardare avanti».

Palazzo Gotico affollato di studenti

L’occasione è quella di un incontro - nell’ambito della rassegna «Se la generazione Z interroga la storia» - che i giornalisti Mauro Molinaroli e Filippo Lezoli hanno incentrato sulla questione del confine orientale: «La memoria divisa d’Europa» si legge nel titolo della mattina aperta dall'interessante lezione di Oliva e arricchita dalle preziose testimonianze di Vlacci e Mustacchi.

«I profughi e gli infoibati di cui parliamo sono coloro hanno pagato per tutti il prezzo di una guerra sconfitta che tutti avevano fatto: erano italiani che si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato, salvo che quel posto era casa loro - mette subito in chiaro Oliva - nel 1945 l’Italia è un Paese che la guerra l’ha persa e profughi e infoibati sono la prova provata della sconfitta. Noi invece abbiamo ricostruito una narrazione del passato di comodo: la storia non è una scienza oggettiva, però deve essere obiettiva. E nasce dalle domande che il presente pone al passato».