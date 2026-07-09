Il Fante raggiunge il Bastione Corneliana

Il 21 giugno Libertà riportava i «primi passi del monumento al Fante verso Bastione Corneliana sul Facsal», ieri la scultura è finalmente giunta a destinazione. Dietro la recinzione metallica e la tipica rete arancione dei cantieri, il Fante di bronzo a cento anni esatti da quando è stato eretto - fu inaugurato infatti la mattina del 25 luglio 1926 - da ieri mostra fiero il petto a chi passeggia o siede sulle panchine del Pubblico Passeggio.

Il monumento al Fante, che arriva dalla caserma De Sonnaz di via Castello, dismessa da decenni, pesa quindici tonnellate, consta di due figure in bronzo e ricorda i caduti nella Prima Guerra Mondiale del 65esimo reggimento di Fanteria, Brigata Valtellina, e il contributo di sangue versato da parte di un reparto che pur non essendo di Piacenza aveva con il nostro territorio uno stretto legame: i militari aiutarono la popolazione durante le frequenti piene del Po.