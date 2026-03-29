Il futuro di piazza Cittadella: verde e polifunzionale

Accantonare i dissapori del passato per progettare il futuro. Venerdì, un altro capitolo si è aggiunto alla vicenda di piazza Cittadella: si è infatti svolto il primo appuntamento del percorso partecipativo finalizzato ad ascoltare le idee della cittadinanza. Residenti, associazioni e cittadini si sono trovati davanti a palazzo Farnese per una passeggiata di quartiere e un’assemblea plenaria, entrambe guidate dal settore rigenerazione urbana di Arcadis Italia, la società incaricata dal Comune di Piacenza di redigere un progetto di fattibilità per la sistemazione superficiale di piazza Cittadella.

Il contenzioso in corso tra il Comune e Gps-Piacenza Parcheggi pone comunque un grosso punto interrogativo sul domani della piazza. Nonostante l’incertezza giudiziaria, l’amministrazione ha scelto di muoversi.