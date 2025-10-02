Liberta - Site logo
Il futuro senza doppia multa (forse), ma adesso si paga ancora a Lodetti

Cittadella e parcometri, almeno fino al 13 ottobre (e salvo sorprese) non cambia nulla. Soresi (FdI): «Il contratto è davvero risolto?»

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|42 minuti fa
Parcometri
1 MIN DI LETTURA
Nella complicata partita di piazza Cittadella, segnata da mille incertezze, c’è almeno una speranza che sembra mettere tutti d’accordo: la fine dell’epoca delle odiate doppie multe. È questo il vero sollievo, richiamato in consiglio comunale anche dal capogruppo del Pd Andrea Fossati. Non è però ancora chiaro se – e soprattutto quando – l’auspicio potrà concretizzarsi. Troppe le incognite ancora sul tavolo, a partire dalle possibili mosse legali di Piacenza Parcheggi-Gps guidata da Filippo Lodetti Alliata, che potrebbero nuovamente rimescolare le carte.
Da oltre dieci anni, infatti, chi parcheggia senza pagare si trova a dover versare non solo la sanzione prevista dal Codice della strada, ma anche una seconda penale a favore dell’azienda concessionaria. Una misura a lungo bollata come un “balzello” ingiusto, legata al contratto firmato nel 2013 per la costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella che ad oggi sembra tramontata del tutto.
