Il grande fiume, come rilanciare il tratto piacentino? le risposte a Nel Mirino

Il Po non è solo un fiume. È memoria, economia, identità, ma oggi è anche fragilità, tra siccità estrema e piene improvvise, tra rischio idraulico e opportunità di sviluppo. La domanda è semplice: possiamo davvero rilanciare il grande fiume o stiamo ancora rincorrendo le emergenze? A questo quesito e anche a tanti altri proverà a dare risposte concrete la puntata di stasera di “Nel Mirino”, in onda su Telelibertà dalle 21.

Il rilancio del fiume sarà il tema dibattuto dalla conduttrice Nicoletta Bracchi, accompagnata dal giornalista di “Libertà” Cristian Brusamonti, e dai vari ospiti in studio: saranno presenti il consigliere della Regione Emilia Romagna Luca Quintavalla, il dirigente di Aipo Emilia-Romagna occidentale Gianluca Zanichelli, la guida responsabile delle visite all'Isola Serafini Elena Marsiglia, l'assessora all'ambiente del Comune di Piacenza Serena Groppelli, la sindaca di Rottofreno e consigliera provinciale Paola Galvani e Laura Chiappa di Legambiente Piacenza.