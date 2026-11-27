Sono 200 i percorsi di inclusione lavorativa avviati dall’Ausl per persone con fragilità o disturbi mentali. Si chiama, tecnicamente, contesto lavorativo in Ips (Individual Placement and Support) e punta a inserire subito la persona nel contesto lavorativo, offrendo supporto e affiancamento sul campo con gradualità. «Questo è indispensabile proprio per cucire addosso alla persona un’opportunità che va presidiata perché non diventi un’occasione di successo, ma divenga invece un’occasione per accrescere la convinzione di potercela fare e di vivere una vita più ricca grazie al lavoro» spiega Ornella Bettinardi, direttrice Recovery collegamento e inclusione sociale del dipartimento di salute mentale dell’Ausl di Piacenza.

Il convegno “Mani che fanno, persone che crescono” è stata l’occasione di confronto tra professionisti, servizi, enti locali, imprese, cooperative sociali, centri di formazione, e persone con esperienze di sofferenza mentale sui temi dell’inclusione lavorativa e della partecipazione sociale. «Il percorso Ips è validato dalla letteratura scientifica – spiega Bettinardi – e aiuta la persona a confrontarsi con un aiuto in un ambito lavorativo adeguato alla motivazione e alle risorse di quella persona. A Piacenza ci sono realtà e cooperative sociali con cui lavoriamo molto bene e con le quali fissiamo un monitoraggio mensile; abbiamo un percorso che prevede, per le diverse aree, dei momenti di confronto con le realtà ospitanti mediamente di una volta al mese, proprio per cercare di presidiare al meglio l’andamento del lavoro delle persone inserite.

Nei saluti affidati a Eleonora Corsini, direttrice dipartimento Attività sociosanitarie Ausl, all’assessora Nicoletta Corvi e Liliana Tessaroli, dirigente Agenzia regionale per il lavoro, è stato ribadito come il lavoro per chi ha una fragilità inerente alla salute mentale sia un’opportunità, un’occasione per riprendere autoefficacia e un senso di autonomia, cioè la propria capacità di decidere sulle scelte di vita e sentirsi integrato nella socialità.

«Il lavoro emancipa – ha specificato Bettinardi – e perché sia veramente efficace deve essere costruito sulla base delle risorse che la persona dispone; anche la nostra realtà locale si sta aprendo molto verso l’accoglienza, l’attivazione dei percorsi mirati con tirocini e inserimenti lavorativi, per creare un percorso di inclusione lavorativa cucita in modo sartoriale rispetto ai bisogni della persona».