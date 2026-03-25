Il maxi-fotovoltaico cambia il panorama della Lampugnana

Prende forma la grande distesa di pannelli fotovoltaici adiacente alla strada Lampugnana tra San Nicolò e Rottofreno.

Nonostante il consiglio comunale non apprezzasse in modo compatto, nulla ha potuto contro la legge regionale che consente di tappezzare le ex cave d’impianti per l’energia solare. Cambia dunque il panorama durante le passeggiate in quella che la gente considera una palestra a cielo aperto e che a breve sarà arricchita da una pista ciclopedonale.

Come spiegato dalla sindaca Paola Galvani al consiglio comunale, «quando un’azienda ottiene un’autorizzazione unica, le opere sono considerate d’interesse pubblico. L’Europa va nella direzione dell’energia sostenibile».