Il Mondo delle Malvasie premia tre vini di Cantina Valtidone

Il prestigioso concorso internazionale "Il mondo delle Malvasie" ha incoronato tre vini di Cantina Valtidone di Borgonovo. Al concorso sono stati premiati la linea 50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia doc con medaglia d’argento, per la versione frizzante e con medaglia di bronzo per 50 Vendemmie Colli Piacentini Malvasia doc versione ferma. Anche Venus Colli Piacentini Malvasia doc spumante dolce ha conquistato la giuria che gli ha assegnato la medaglia di bronzo. Il prestigioso concorso è stato organizzato dalla Regione Istriana e Vinistra, in collaborazione con il Politecnico di Fiume e Università di Zagabria e il contributo dell’Unione Internazionale degli enologi.

«La Malvasia aromatica di Candia, è una varietà antica - dice l’enologo Francesco Fissore - presente sulle colline piacentine da tempo immemorabile e qui ha trovato il suo habitat ideale divenendo parte integrante della tradizione enogastronomica di questo territorio. I grandi successi raggiunti in tutti questi anni rendono merito all’impegno dei nostri soci in vigna, al lavoro prezioso in cantina di tutti i collaboratori e alla continua ricerca di qualità su un vitigno così legato alla nostra vallata».