Il Nicolini su Sky con il concerto dell’Orchestra “Antonino Votto”

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza sbarca su Sky Classica. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 13 luglio alle ore 21.15, quando il canale satellitare trasmetterà la serata del concerto dell’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto” registrata lo scorso 17 febbraio al Teatro Municipale, in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa al maestro Donato Renzetti. L’approdo dell’Orchestra Votto su Sky Classica rappresenta un passaggio cruciale per il Conservatorio, segnando una nuova fase di apertura verso produzioni audiovisive di alta qualità, capaci di valorizzare il lavoro degli studenti e dei docenti in un contesto di respiro nazionale condotto dal maestro Pietro Tagliaferri.

Sul canale YouTube del Conservatorio sono già presenti alcuni video della Rassegna Allegro con brio 2025 ed in particolare quello del concerto dell'orchestra di fiati del Nicolini, diretta da Daniele Balleello, registrato a maggio ai Teatini, mentre prossimamente verranno pubblicati sulla piattaforma digitale del progetto Casta Diva di internazionalizzazione che coinvolge 12 Istituzioni Afam e l’Università La Sapienza di Roma, i due spettacoli “Mad for Opera” e il Dittico di Lauro Rossi.