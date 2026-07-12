Il nuovo deposito per le auto rimosse: «Più servizi nei giorni del mercato»

Sono una sessantina le auto rimosse e trasportate nel nuovo deposito di via Martelli a Montale. Da lunedì 8 giugno, infatti, il luogo dove vengono ricoverate le rimozioni è cambiato: da viale Sant’Ambrogio, il servizio non è più in carico a Gps per le note vicende legate al parcheggio di piazza Cittadella, è stata affidato dal Comune, tramite bando, al nuovo gestore BarutiCar, che a gennaio, ha partecipato anche al recupero mezzi pesanti durante le Olimpiadi Invernali di Cortina.

Il grande piazzale ospita non solo i mezzi rimossi, ma anche quelli per gli interventi dell’officina meccanica. Al primo piano vi sono gli uffici dove il titolare, Roberto Ronca ci ha accolti per un primo bilancio della nuova attività dopo aver vinto il bando comunale. «Le persone che arrivano qui sono sempre parecchio arrabbiate, come è facile intuire; non sono seccate con noi, ben inteso, ma per la somma che devono versare per il ritiro del mezzo».

L’esborso non è certo leggero: 29,40 euro per la multa di divieto di sosta e 140 euro per la rimozione. Le sanzioni comminate dalla Polizia Locale riguardano per lo più i divieti di sosta in aree non consentite o davanti ai cancelli, come ci è capitato di intercettare durante il nostro servizio, per cui si rende necessario la rimozione dei mezzi.