Il papà di Sonia in lacrime: «Ho paura le tolgano i figli»

sparizione di mamma e figli. «Se si è allontanata è perché c'era qualche pericolo» sono le parole di Ercole Bottachiari, poco dopo la notizia del ritrovamento della pronipote Sonia con i due figli e i quattro cani . Parole che lasciano tanti interrogativi aperti sulla

Grande emozione invece per Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia e nonno dei due ragazzi. «L'importante che stessero tutti bene - ha commentato -, è una gran bella notizia».

«Aspettavo questa notizia da tempo - ha proseguito Bottachiari nell'intervista rilasciata al giornalista Marcello Tassi -. Spero che vengano a casa alla svelta, io non credo lei abbia paura di venire qui. Sono preoccupato invece per il futuro perchè penso che possano impedirle di tenere i due ragazzi». «Anche io fossi stato nel padre dei ragazzi avrei sporto denuncia - ha spiegato Riccardo Bottacchiari -. Secondo me i figli verranno assegnati a lui, nonostante il legame tra loro e la madre».

Alle 19.30 il collegamento in diretta dalla casa della famiglia Bottacchiari durante il Tgl.