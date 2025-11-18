Liberta - Site logo
Il parroco torna e trova la canonica distrutta a picconate

A Cortina di Alseno, ladro in azione nei locali adiacenti alla chiesa

Ermanno Mariani
|57 minuti fa
1 MIN DI LETTURA
Don Roberto Scotti, parroco di Cortina di Alseno e di Retorto, di ritorno da Vienna con i componenti del coro Vallongina di cui è il direttore, ha avuto l’amara sorpresa di trovare un buco nel muro della canonica e gli interni completamente a soqquadro. «In trent’anni - dice il parroco - è la decima volta che i ladri ci vengono o a Cortina o a Retorto», precisa. riusciti». I ladri allora hanno deciso di picconare la parete accanto alla porta blindata, creando un buco e, di fatto, distruggendo la canonica. Danni ingentissimi, ma lavoro vano per il ladro che è rimasto a mani vuote. Leggi tutto qui 

