Il piacentino Marvin Di Corcia tra i volontari Anpas a Roma

Tra le migliaia di persone accorse a Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco, c’è anche un volto piacentino. Si tratta di Marvin Di Corcia, 29 anni, volontario di Anpas Piacenza, impegnato in queste ore nella Capitale come supporto sanitario ai fedeli e pellegrini giunti da tutto il mondo per dare l’ultimo saluto al Pontefice.

Marvin è uno dei circa quaranta volontari partiti dall’Emilia-Romagna con Anpas, nell’ambito del coordinamento nazionale tra pubbliche assistenze e sistema di protezione civile. Il suo viaggio è iniziato nella notte di giovedì e, già da ieri mattina, è operativo lungo le strade del centro di Roma, tra i flussi incessanti di persone dirette verso piazza San Pietro.

«Insieme ai colleghi provenienti da tutta la regione – racconta Marvin – svolgo turni di assistenza sanitaria, pronto a intervenire in caso di malori o situazioni di emergenza, in un contesto tanto solenne quanto delicato. Per me è un’esperienza assolutamente arricchente, anche se i turni sono abbastanza stancanti. È bello vedere che, anche in occasione di un ponte festivo, tanti volontari sono accorsi da tutta Italia: circa un centinaio da Anpas, e una quarantina solo dall’Emilia-Romagna. Del resto, il motto di Anpas è proprio quello di "esserci sempre"».

Poi aggiunge un ringraziamento: «Ringrazio, oltre alla Protezione Civile, anche il coordinatore provinciale di Anpas, Paolo Rebecchi, per l’opportunità».