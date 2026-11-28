Il premio “Gianfranco Civolani” in memoria dello storico giornalista e scrittore sportivo bolognese (che ha lavorato per grandi testate come Tuttosport e Corriere dello Sport) è andato al giornalista dell’Editoriale Libertà Danilo Di Trani, vincitore per la sezione radio (mentre Anna Albano e Linda Magi hanno conquistato il premio per le sezioni, rispettivamente, testo scritto e tv). Il 34enne giornalista ha ottenuto il prestigioso riconoscimento - alla sua quarta edizione, destinato a giovani professionisti della comunicazione per opere in ambito sportivo - in virtù di un servizio radio di due minuti sull’Atletico San Lorenzo. Il premio gli è stato consegnato l’altra sera a Bologna. Di Trani, originario di Andria (ma nato a Trani), ha vissuto a Roma, dove si è laureato in comunicazione e giornalismo alla Sapienza, triennale e magistrale. Master in Radio, Tv e webcontent alla 24 Ore Business School, ha vissuto ad Atene e a Barcellona. Nel suo curriculum ci sono Radio24 del Sole 24 Ore, La7 (Aria che Tira e Tagadà) e News Mediaset. A Telelibertà da due anni, Di Trani è impegnato nel Tg. Cura i programmi “Bowlcast” con Marcello Tassi (anch’egli vincitore del “Civolani” nel 2024) e “Dillo alla lupa” con Marcello Pollastri.

«È una grande emozione ricevere questo premio - ha detto il giornalista - è stata una sorpresa. Non sono un giornalista sportivo, anche se sono appassionato di sport da sempre. La storia che ho raccontato nel servizio radio di circa due minuti, una sorta di mini-podcast, riguarda l’Atletico San Lorenzo. È una realtà molto affascinante del quartiere San Lorenzo di Roma. Ho vissuto lì vicino per più di dieci anni. Si tratta di una polisportiva popolare nata nel 2013. Pochi soci all’inizio, che adesso sono diventati circa 600».