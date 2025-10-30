Impianti sportivi con defibrillatori: salvataggi al 95%
Il racconto dell’ultimo salvato grazie al dispositivo salvavita alla Vittorino: «Sono vivo grazie ai miei soccorritori e al Dae»
Redazione
|56 minuti fa
Angelo Balordi, 76 anni, con il team di Cardiologia del Polichirurgico; prima da destra la dottoressa Daniela Aschieri
«La presenza di defibrillatori negli impianti sportivi piacentini ha consentito di salvare il 95 per cento delle persone colpite da attacco cardiaco mentre stavano praticando sport. Purtroppo invece i casi accaduti dove non erano presenti gli apparecchi salvavita solo una persona si è salvata».
A fornire questi dati è la dottoressa Daniela Aschieri in occasione dell’incontro con Angelo Balordi, salvato nei giorni scorsi grazie al defibrillatore mentre stava giocando a calcio nel campetto della società sportiva Vittorino da Feltre. Il paziente, ormai fuori pericolo, racconta i drammatici momenti vissuti l’altro pomeriggio.
«Stavo per tirare un calcio d’angolo, ho alzato la testa per vedere dove erano i miei compagni di squadra e mi ricordo di aver sentito delle vertigini. Mi sono risvegliato con la scossa del defibrillatore». Il 76enne spiega così i momenti drammatici vissuti durante la consueta partitella di calcetto con gli amici alla Vittorino.
Un momento spensierato che si è trasformato in un attimo in una scena di grande tensione. Angelo si è improvvisamente accasciato colpito da un arresto cardiaco. Un amico medico lo ha soccorso, mentre un inserviente della società si è precipitato a prendere il defibrillatore semiautomatico (Dae) a una manciata di metri dal campo. È bastata una scarica per far ripartire il cuore di Angelo che si è svegliato.
Pochi minuti dopo sono arrivati gli operatori del 118, con automedica e un equipaggio della Croce Rossa, Angelo parlava già, viene trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili, ma l’emozione resta viva in chi ha assistito a un vero miracolo della vita quotidiana.
«Siamo tutti un po’ attempati – ha commentato Angelo – infatti le squadre si chiamano Ospizio Vittorio e Ospizio Maruffi, ognuno ha i suoi acciacchi, ma non avrei mai pensato che potesse accadere a me. Devo la vita a chi era con me in campo, e al ragazzo che ha prontamente recuperato il Dae. Tutto è successo in un attimo, ma la loro velocità a soccorrermi e la presenza del defibrillatore hanno fatto la differenza. A loro e ai soccorritori del 118 devo un grazie che non dimenticherò mai».
«Questa vicenda dimostra l’importanza di avere defibrillatori e persone formate sul territorio – ha sottolineato la dottoressa Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia e Utic di Piacenza e direttore scientifico di Progetto Vita Piacenza, un sistema che da 25 anni sostiene e supporta la rete dei defibrillatori della città più cardioprotetta d’Europa, insieme al servizio di emergenza territoriale 118.
«Alla Vittorino questo è il quinto arresto cardiaco registrato negli anni, e in tutte le occasioni i pazienti sono stati salvati grazie all’utilizzo del Dae presente in loco. Negli ultimi anni - aggiunge - si sono verificati 31 arresti cardiaci negli impianti sportivi piacentini, di questi 20 sono avvenuti in strutture dotate di Dae e 11, prima del 2012, in impianti senza. Nei 20 casi con Dae interno, 19 persone sono sopravvissute senza danni neurologici e solo una non ce l’ha fatta con una percentuale di sopravvivenza del 95%. Nei restanti 11 casi avvenuti in impianti senza defibrillatori, solo una persona si è salvata, quindi con solo il 9% di sopravvivenza. La differenza è enorme – sottolinea Aschieri – e conferma quanto sia determinante l’intervento del defibrillatore. La Vittorino si conferma così un esempio virtuoso di impianto sportivo cardio-protetto, con una percentuale di sopravvivenza del 100%. Questo sistema funziona, e deve essere replicato – conclude Aschieri – Ogni luogo pubblico dovrebbe avere un DAE visto che chiunque lo può usare, indipendentemente dall’avere fatto un corso specifico. Il 112 guida al telefono ad usarlo, senza paura. È una scelta che salva vite umane».