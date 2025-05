In 15mila allo stadio Garilli per Spring Festival

Viverlo così, dal centro del campo, è tutta un’altra cosa. Nel fine settimana lo stadio Garilli si è mostrato in una veste insolita e suggestiva, regalando a migliaia di piacentini un colpo d’occhio inedito: lo sguardo rivolto dalle linee bianche del prato verso le tribune ha sorpreso molti per la sua imponenza. Sono stati circa 15mila i partecipanti allo Spring Festival, evento che per tre giorni ha trasformato l’impianto sportivo in un grande spazio di musica, intrattenimento e street food.

Il festival ha preso il via venerdì 16 maggio con l’aperitivo firmato dal dj Maurizio Popi e il coinvolgente show “Voglio tornare negli anni ’90”, tra gadget, coriandoli, mascotte e animazione. Sabato è stata la giornata più intensa, con attività per famiglie, arrampicata, l’aperitivo con Noon Milano e la serata “Italianissima Dance Hits” curata da Radio Bruno, con i brani italiani più ballati remixati in chiave dance. Domenica, dopo un altro aperitivo musicale, si è tenuto lo show del dj Luca Daffrè, influencer, ex volto televisivo e oggi dj affermato, che ha saputo scaldare il pubblico.

Molto apprezzata anche l’area gastronomica con 14 food truck da tutta Italia. Dagli arrosticini ai ravioli, dalla pizza ai panini con carne di cavallo, tante proposte per tutti i gusti. Dopo qualche coda iniziale alle casse per i gettoni, la gestione si è ottimizzata.