In 700 in corteo per sostenere la Flotilla

Circa 700 persone hanno partecipato oggi, giovedì 2 ottobre, al corteo promosso dal Coordinamento Piacenza per Gaza in segno di solidarietà con gli equipaggi della Flotilla fermata dall’esercito israeliano. «Deve essere una manifestazione rumorosa per far sentire il nostro sostegno per una Palestina libera» ha detto il portavoce Giovanni Zavattoni. Queste le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Cgil, Usb, SiCobas, Legambiente, Attac, Acli, Gap, Arci, Collettivo 26x1, Piacenza Mosaico, Collettivo «Una voce per Gaza», Ass. «Arcangelo Di Maggio», Donne in Nero, Centro documentazione Italiano sulla Palestina storica, Salaam, Ragazzi dell'Olivo, Coro Infrangibile, Mce, Casa nome collettivo, Europe For Peace, Amnesty, Laboratorio popolare cultura ed arte, Arcigay, Controtendenza, Conferenza Donne Democratiche, Rifondazione Comunista, Alternativa per Piacenza, Giovani Democratici – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde. Al corteo erano presenti anche diversi amministratori: dagli assessori Serena Groppelli, Mario Dadati, Christian Fiazza e Nicoletta Corvi ai consiglieri di maggioranza, tra gli altri Matteo Anelli, Sergio Ferri, Costanza De Poli. Presente anche Stefano Cugini (ApP).