In auto con gli attrezzi da scasso, "intercettato" dai carabinieri

Un uomo fermato dai carabinieri sullo Stradone Farnese durante la notte aveva con sé un kit di attrezzi da scasso e, per tale motivo, è stato denunciato. Altre cinque persone sono invece state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti in diverse località della provincia: Piacenza, Castelsangiovanni, Rottofreno e Cortebrugnatella.

È questo il bilancio di una serie di controlli coordinati effettuati dai carabinieri durante il fine settimana, controlli mirati a contrastare reati legati alla microcriminalità diffusa sul territorio.

La denuncia penale è scattata nei confronti di un piacentino di 56 anni, che non ha saputo giustificare il motivo per cui si trovasse a circolare di notte in città con attrezzi da scasso nel proprio zaino. L'uomo è stato condotto in questura e denunciato penalmente per porto abusivo di strumenti atti allo scasso dai carabinieri del Radiomobile.

Sempre i militari del Radiomobile, nella notte scorsa, hanno fermato in piazzetta Pescheria due cittadini stranieri, uno di 24 anni residente a Piacenza e l'altro di 26 anni residente a Milano. I due sono stati trovati in possesso di quattro grammi di hashish e sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.