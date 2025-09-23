In bici tra le bellezze di Piacenza, «educare alla partecipazione»

Partenza sprint per il Tour Farnesiano di Piacenza in bicicletta del Consiglio comunale dei Ragazzi. Sabato 20 settembre, nell'ambito della Settimana europea della Mobilità, i giovani studenti hanno pedalato lungo un itinerario urbano che li ha visti fare tappa nei luoghi più significativi della città legati alla storia dei Farnese, approfondendo la conoscenza dei monumenti e del loro valore culturale.

Accompagnati, nella biciclettata, dalla referente del Ceas Infoambiente comunale Alessandra Bonomini e dai volontari di Fiab Amolabici, i consiglieri in erba presenteranno l'iniziativa al Consiglio comunale istituzionale, come proposta da porre in discussione per l'approvazione definitiva.

«Questa attività, per la quale rinnovo a nome di tutti i colleghi di Giunta il mio apprezzamento - sottolinea l'assessore alle Politiche Educative Mario Dadati - non rappresenta solo un'opportunità, per i nostri ragazzi, di conoscere e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città in modo attivo e partecipato, ma è anche un esempio concreto di come il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si stia affermando nella sua funzione di indirizzo e di stimolo per le azioni amministrative dedicate al primo ciclo di istruzione. Attraverso le loro proposte e il loro impegno, i giovani consiglieri ci offrono una prospettiva autentica e innovativa sulle esigenze e sulle aspirazioni delle nuove generazioni, guidandoci nella costruzione di una comunità sempre più attenta e inclusiva».

La proposta del tour in bicicletta, infatti, è nata nel corso dello scorso anno scolastico 2024-2025, dopo mesi di riflessioni e approfondimenti da parte dei giovani consiglieri. In questo percorso, i ragazzi e le ragazze hanno incontrato assessori e tecnici comunali per confrontarsi sullo studio di fattibilità e sulla sostenibilità delle loro idee, dimostrando un forte senso di responsabilità e partecipazione attiva. Il tour riflette il loro desiderio di scoprire e far conoscere le bellezze della propria città, promuovendo al contempo una cultura della mobilità sostenibile e del rispetto per l’ambiente. Obiettivi fondamentali nel progetto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, fortemente voluto dall’Amministrazione Tarasconi e affidato al Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella vita cittadina, valorizzando il loro punto di vista.

«Iniziative come questa – sottolinea il pedagogista Daniele Novara – sono preziose perché permettono ai ragazzi di conoscere la propria città in modo attivo, non solo come spettatori ma come protagonisti. La bicicletta, poi, è un mezzo che educa al rispetto dell’ambiente e alla lentezza: un modo concreto per imparare che la partecipazione democratica nasce anche dal prendersi cura del territorio in cui si vive. La bellezza sta proprio nel fatto che ragazzi e ragazze imparano a partecipare alle decisioni cittadine, elaborando proposte comuni e confrontandosi con opinioni diverse dalle proprie: un esercizio che fa bene alla crescita personale e alla comunità tutta».