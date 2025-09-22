In cento al girotondo per Gaza in Piazza Cavalli

Erano previsti cinquecento fra studenti e docenti in Piazza Cavalli lunedì 22 settembre per l'abbraccio a favore del popolo palestinese, alla fine la pioggia battente della mattinata ha ridotto le presenze a un centinaio fra studenti e qualche docente. Ma un grande girotondo si è creato spontaneamente dalle 10.30. Presenti anche mamme con bambini e passanti che si sono uniti. A titolo personale c'era l'assessore Francesco Brianzi. Una grande bandiera palestinese è stata posta al centro della piazza, sono state lette testimonianze, e intonato più volte lo slogan "Palestina Libera - Free Palestine", fra gli applausi. Una ragazza ha intonato la canzone "Imagine" di John Lennon. Tra le presenze, ragazzi del Cassinari, del Mazzini, alla fine anche lo striscione "Stop al genocidio" del Cpa. Nessun disordine e una partecipazione molto sentita.

Si è ipotizzato, è corsa voce, che vi fossero disposizioni per rimandare a domani l'abbraccio delle scuole, ma nel frattempo molte hanno già manifestato al loro interno. E non è chiaro se si ripeterà all'aperto la manifestazione.