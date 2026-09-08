In piazza Cavalli il Villaggio Coldiretti e la Notte Gialla

Il cuore di Piacenza è pronto per ospitare il Villaggio Coldiretti: un grande appuntamento che dalle 9 del mattino alle 23 di domenica prossima animerà piazza Cavalli e via Calzolai, culminando nella prima edizione della "Notte Gialla".

Il programma, presentato questa mattina nel Comune di Piacenza, è davvero ricco: al centro ci saranno le famiglie e le nuove generazioni, in linea con il progetto scolastico "Educazione alla Campagna Amica" che Coldiretti Piacenza porta avanti da 30 anni. Per l'occasione, piazza Cavalli si trasformerà in un villaggio dello sport a cielo aperto grazie alle società sportive locali, i più giovani potranno cimentarsi tra minivolley, minibasket, minirugby, prove su minimoto elettriche, ginnastica artistica, tennis e canottaggio. A scandire l'intera giornata, dalle 9 alle 23, sarà la diretta e l'animazione di Radio Sound, introducendo un eventi e spettacoli dal vivo: alle 11 l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e il tradizionale taglio della forma di Grana Padano a cura della Latteria Sociale Lo Stallone; alle 17 spettacolo acrobatico ed esibizioni con Activa Ginnastica Artistica; dalle 18 l'apertura ufficiale della Notte Gialla tra aperitivi e street food contadino di Campagna Amica, accompagnati dall'animazione di Pianomania e dalle esibizioni delle band emergenti; dalle 20 musica live e dj set con la Ibaio Live Band, che farà ballare e cantare la piazza fino alla chiusura dell'evento.