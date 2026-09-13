Villaggio Coldiretti, piazza Cavalli cuore dell’agricoltura. E arriva la Notte Gialla
Inaugurata la prima edizione alla presenza delle autorità. Mercato di Campagna Amica, street food e sport per tutto il pomeriggio, poi dalle 18 musica e spettacoli fino alle 23
Redazione Online
|3 ore fa
Una delle attività sportive rivolte a bambini e ragazzi in piazza Cavalli
Il Villaggio apre nel cuore della città
Piazza Cavalli si trasforma per un giorno in una grande vetrina dell’agricoltura, delle produzioni locali e del Made in Italy. È stata inaugurata questa mattina la prima edizione del Villaggio Coldiretti Piacenza, manifestazione che porta nel centro storico produttori, sapori e iniziative dedicate al mondo della campagna.
La cerimonia, presentata da Rita Nigrelli di Radio Sound, si è svolta mentre la piazza era già animata dalle attività sportive rivolte in particolare a bambini e ragazzi. Un modo per sottolineare il legame tra agricoltura, corretti stili di vita, salute e sport.
Autorità e istituzioni al taglio del nastro
Numerosa la rappresentanza istituzionale. Sul palco sono intervenuti il ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti, la senatrice Elena Murelli e la sindaca Katia Tarasconi, insieme al presidente di Coldiretti Emilia-Romagna Luca Cotti e al direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli. Presente anche il direttore regionale e delegato confederale Marco Allaria Olivieri.
All'inaugurazione hanno partecipato inoltre i vertici territoriali di Prefettura, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentanti dei Comuni piacentini e del mondo economico, universitario e associativo, tra cui Banca d’Italia, Banca di Piacenza, Università Cattolica, Piacenza Expo e Anpas.
Reddito degli agricoltori e Made in Italy
Gli interventi hanno posto l'accento soprattutto sulla tutela del reddito delle aziende agricole, sulla trasparenza della filiera corta e sulla difesa dell'autentico Made in Italy dalle speculazioni. Ribadita anche la funzione dell'agricoltura come presidio economico e ambientale del territorio e il suo rapporto diretto con la qualità dell'alimentazione e la salute dei consumatori.
Mercato, street food e la Notte Gialla
Dopo il taglio del nastro sotto l’arco d’ingresso, è arrivato uno dei momenti simbolici della giornata: l’apertura di una forma di Grana Padano, accompagnata dalle note di “Bandiera Gialla”.
Il Villaggio prosegue per tutto il pomeriggio con il mercato di Campagna Amica in via Calzolai, lo street food contadino e le iniziative sportive. Dalle 18 spazio alla Notte Gialla, con musica ed esibizioni. Tra gli appuntamenti anche il live della band IBaio. La festa continuerà fino alle 23.
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