«In stazione cinque ascensori, tutti fuori uso. Uno scempio»

L’Associazione pendolari di Piacenza lo definisce «uno scempio». Nella stazione della nostra città gli ascensori risultano fuori uso da tempo: «Almeno un anno», denuncia il presidente Nicola Contardi. Sulla carta gli impianti dovrebbero essere cinque, uno dei quali ancora in costruzione. Nella realtà, però, nessuno è funzionante. Chi arriva con valigie pesanti, passeggini o ha difficoltà motorie si trova davanti a un ostacolo insormontabile, senza soluzioni immediate. L’unico riferimento è un cartello che segnala un servizio di assistenza bagagli, ma senza indicazioni su come contattarlo. Un paradosso che lascia i pendolari disorientati.

Contardi punta il dito contro una mancanza che definisce grave: «Hanno realizzato anni fa un sottopassaggio nuovo, ma si sono dimenticati banalmente gli ascensori. Oggi questa situazione è semplicemente scandalosa». Non solo per l’assenza degli impianti, ma anche per l’incertezza sui tempi di ripristino: «Non si sa quando verranno aggiustati. Nel frattempo, chi ha disabilità, mobilità ridotta o bagagli ingombranti non sa come fare».