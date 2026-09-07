In un anno a Piacenza 66 donazioni di cornee e quattro di organi
Il bilancio del 2025 in occasione della decima edizione di “Una partita per la vita - memorial Michele Lizzori” che si è tenuta a Fiorenzuola
Federica Duani
|2 ore fa
Il tavolo dei relatori e la formazione della Nazionale italiana calcio trapiantati a Fiorenzuola (foto Duani)
«Il 2025, in Italia, ha registrato 4.678 trapianti d’organo. Trentasei in più rispetto ai 4mila 642 del 2024, con 29,8 donatori per milioni di abitanti. Dietro la Spagna ma davanti a Francia, Regno Unito e Germania».
Esordisce così il presidente Aido provinciale Gianfranco Antonelli, sabato sera nella Club House del Rugby Fiorenzuola, alla decima edizione di “Una partita per la vita - Memorial Michele Lizzori”, promossa dalla Nazionale italiana calcio trapiantati, insieme ad Aido, Avis Provinciale Piacenza e Admo.
«Quanto ai tessuti: 16.825 donazioni nel 2025, con un più 5,6% rispetto al 2024, e i trapianti 27mila 354, con incremento del 2,6%», prosegue Antonelli. Ma nei primi sei mesi del 2026, secondo i dati del Centro nazionale trapianti, le opposizioni espresse al rinnovo della carta d’identità elettronica sono passate dal 38% al 43%.
E Piacenza? Ne fanno la panoramica i relatori, professionisti dell’Ausl piacentino.