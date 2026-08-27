In via Calzolai cade a causa delle buche: interviene ambulanza

L'episodio è avvenuto intorno alle 13.00 di giovedì 27 agosto, subito dopo l'uscita della signora da una banca. A causa delle numerose buche presenti lungo via Calzolai, la donna ha perso l'equilibrio ed è finita a terra, dolorante e impossibilitata a rialzarsi. Alcuni passanti sono immediatamente intervenuti per prestarle soccorso, ma ogni tentativo di rimetterla in piedi è fallito a causa del forte dolore avvertito alla spalla sinistra. Vista la situazione, è stata chiamata un'ambulanza, arrivata in pochi minuti per trasportare la ferita al pronto soccorso.

I testimoni presenti hanno confermato la pericolosità della via. Una persona ha raccontato: «Io ho sentito un rumore e mi sono avvicinata per vedere cosa fosse successo e ho visto la signora in terra». Un altro passante ha aggiunto: «Probabilmente è caduta per colpa di tutte queste piccole buche che sono presenti nella strada». Anche l'operatrice dell'ambulanza, per rassicurare la donna, ha confermato che non si trattava della prima persona soccorsa in quella via.

Il problema non riguarda solo via Calzolai, ma si estende a tutto il centro storico, ad esempio via XX Settembre, dove questa mattina è intervenuta una squadra di manutenzione. L'episodio ha scatenato la protesta dei cittadini e dei residenti, che denunciano la pericolosità costante delle strade principali.

In merito alla situazione è intervenuta una residente della zona, che ha dichiarato: «È una situazione inaccettabile che si trascina da troppo tempo; le istituzioni non possono continuare a ignorare la sicurezza di chi cammina quotidianamente in centro». A fargli eco sono le numerose segnalazioni di passanti e commercianti, che chiedono interventi urgenti di messa in sicurezza all'amministrazione comunale.