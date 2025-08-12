Incendio sul Vesuvio, partita una squadra da Piacenza

Anche Piacenza scende in campo per fronteggiare l’emergenza incendi che da giorni sta devastando le pendici del Vesuvio, nel Napoletano. Un equipaggio della Protezione Civile di Piacenza è partito nella mattinata di oggi, martedì 12 agosto, con mezzi operativi alla volta della Campania, per unirsi alle squadre regionali e nazionali impegnate nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che continua a interessare l’area del Monte Somma.

La mobilitazione è stata attivata dal Coordinamento provinciale volontariato Protezione Civile di Piacenza, che ha coinvolto le associazioni del territorio con personale abilitato allo spegnimento diretto delle fiamme. La colonna mobile, con partenza da Bologna e direzione Napoli, include tra gli altri anche un contingente piacentino, pronto a dare supporto sul campo.

Le operazioni sono iniziate lo scorso 5 agosto, in seguito all’esplosione del primo fronte di fuoco sul Monte Somma, zona contigua al cono del Vesuvio. Da allora, squadre dei Vigili del Fuoco, mezzi aerei – tra cui cinque Canadair partiti da Napoli, Roma, Olbia e Lamezia Terme – e unità dell’Esercito sono impegnati in un complesso intervento su più fronti.