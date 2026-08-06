Incendio vicino ai binari, sospesa la linea Milano-Piacenza
Gravi disagi per i pendolari a causa di un incendio divampato a lato die binari nel territorio di Casalpusterlengo. Vigili del fuoco in azione
Redazione Online
|21 ore fa
Vigili del fuoco al lavoro a lato die binari, foto di un evento passato
Disagi per i pendolari nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, lungo la linea ferroviaria Milano–Piacenza. A partire dalle ore 16 la circolazione dei treni è stata sospesa in prossimità della stazione di Casalpusterlengo a causa di un incendio divampato nelle vicinanze dei binari.
Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area, mentre i tecnici stanno valutando le condizioni dell’infrastruttura ferroviaria prima della ripresa del traffico.
L’amministrazione comunale di Casale invita cittadini e viaggiatori a consultare i canali ufficiali di Trenitalia per verificare lo stato del proprio treno, considerando che la sospensione della circolazione potrebbe comportare ritardi, cancellazioni e variazioni del servizio.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni
2.
Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70
3.
Muore a 58 anni nello scontro all'alba tra auto e motocicletta
4.
Fuochi d'artificio, la morte del cane Ares riapre il dibattito: petizione per spettacoli silenziosi