Incendio vicino ai binari, sospesa la linea Milano-Piacenza

Disagi per i pendolari nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, lungo la linea ferroviaria Milano–Piacenza. A partire dalle ore 16 la circolazione dei treni è stata sospesa in prossimità della stazione di Casalpusterlengo a causa di un incendio divampato nelle vicinanze dei binari.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area, mentre i tecnici stanno valutando le condizioni dell’infrastruttura ferroviaria prima della ripresa del traffico.

L’amministrazione comunale di Casale invita cittadini e viaggiatori a consultare i canali ufficiali di Trenitalia per verificare lo stato del proprio treno, considerando che la sospensione della circolazione potrebbe comportare ritardi, cancellazioni e variazioni del servizio.