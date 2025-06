C’è un altro bando dell’Ausl, oltre a quello per l’acquisto di un tomografo, che la procura considera viziato al punto da ipotizzare il reato di turbativa d’asta: è quello relativo all’acquisizione del servizio di stoccaggio e consegna a domicilio di stomi (sacche chirurgiche che si collocano all’altezza dell’addome) e cateteri che dal 2015 l’azienda sanitaria risulta aver affidato in via diretta, e senza alcuna gara pubblica, allo stesso soggetto.